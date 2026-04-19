НЕДІЛЯ, 19 КВІТНЯ, 16:00 ▪️ ГІЛЛ ДІКІНСОН СТЕДІУМ, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Евертон під керівництвом Девіда Моєса підходить до дербі з відчутним прогресом у грі та результатах протягом усієї цієї кампанії. "Іриски" демонструють організованість у захисті, дисципліну та вміння витискати максимум із своїх моментів. У нещодавніх матчах команда показала, що може як витримувати тиск топсуперників, так і нав’язувати власний темп, що робить їх небезпечними навіть для фаворитів. Більше того, ця небезпека зберіглася навіть після травми Джека Гріліша.

Коли мова заходить про матчі Евертона, окрему увагу українські вболівальники традиційно приділяють Віталію Миколенку, який стабільно діє на лівому фланзі оборони та додає команді надійності. В атаці ж традиційно варто чекати активності від Ндіає, Дьюзбері-Голла та Макнілла — саме ці гравці формують креатив і здатні створити проблеми навіть найміцнішим захистам ліги.

Ліверпуль підходить до дербі не в найстабільнішому стані — хоча в цьому сезоні "червоні" в цьому стані підходять майже до будь-якого матчу. Команда Арне Слота демонструє яскраву атакувальну гру, але часто страждає через катастрофічні провали в обороні, особливо у виїзних матчах. Саме нестабільність на чужому полі викликає питання щодо здатності "червоних" контролювати хід таких напружених поєдинків, проте й Енфілд перестав бути тією нездоланною перешкодою, як це було колись.

Попри це, атакувальний потенціал Ліверпуля залишається одним із найсильніших у лізі. Мохамед Салах, для якого це стане останнім мерсисайдським дербі, здатен вирішити епізод у будь-який момент, а Вірц і Гакпо додають варіативності в останній третині. Водночас кадрові втрати, чисельні помилки в лінії оборони та проблеми з балансом можуть зіграти проти гостей у матчі з таким емоційним навантаженням.

Очікується надзвичайно напружена і жорстка гра, де тактична дисципліна Евертона може зіткнутися з індивідуальною майстерністю Ліверпуля. Атмосфера першого дербі на новому стадіоні лише підсилить градус протистояння, а тому навіть нічийний результат виглядає цілком реалістичним сценарієм у цьому рівному матчі.