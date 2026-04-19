Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 19 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 33-го туру італійської Серії А-2025/26 у Турині місцевий Ювентус прийматиме Болонью.

НЕДІЛЯ, 19 КВІТНЯ, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сьогодні ввечері Ювентус намагатиметься до п'яти залікових балів збільшити свою перевагу над Комо й Ромою, іншими претендентами на завершення поточної кампанії Серії А в топ-4. Зазнавши тільки однієї поразки в попередніх 20-ти матчах чемпіонату вдома (+13В, 6Н), у недільній дуелі "б'янконері" націлені виключно на перемогу.

До сьогоднішнього поєдинку команда Лучано Спаллетті підходить на тлі важливої виїзної звитяги над Аталантою (1:0). Болоньї ж туринський клуб у чемпіонаті не програвав із лютого 2011 року, коли зазнав невдачі саме вдома (0:2). Відповідна безпрограшна серія "б'янконері" налічує 27 протистоянь (18В, 9Н), 13 з яких були домашніми (9В, 4Н).

Серед тижня Болонья вибула з 1/4 фіналу плейоф Ліги Європи, вдруге поступившись Астон Віллі (загальний рахунок — 1:7). У сьогоднішній дуелі з Ювентусом колектив Вінченцо Італьяно спробує здобути п'яту поспіль перемогу в Серії А, чого "россоблу" вперше досягнули в січні 1964 року, пізніше всьоме (наразі востаннє) вигравши чемпіонат.

Тим не менш, здобуття на Альянц Стедіум бодай одного очка буде для "россоблу" непростим завданням. За версією букмекерів, туринці є явними фаворитами протистояння. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 1.47, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 6.66. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб'язо — Тюрам, Локателлі — Консейсан, Маккенні, Їлдиз — Девід

Болонья: Равалья — Ж. Маріу, Лукумі, Геггем, Міранда — Фергюсон, Фройлер, Побега — Бернардескі, Кастро, Роу

