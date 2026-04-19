Керманич Колоса прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Ковалівський Колос напередодні обіграв черкаський ЛНЗ в домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Колос — ЛНЗ 1:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри помічник головного тренера "колосків" Олег Шелаєв прокоментував виступ власної команди.

"Для нас і самих також загадка, чому ми краще граємо проти команд із верхньої частини таблиці. По-перше, я вітаю всю Ковалівку з перемогою, наше керівництво, гравців, персонал, усіх, хто був причетний до цієї перемоги. І передаю вітання Володимиру Звєрову. Я пам’ятаю про дзвінок, так що я вже доступний — набирай мене.

Ясно, що на ці команди нам легше мотивувати гравців, легше налаштовуватись. Це така таємниця, завжди є такі команди, котрі грають краще з більш досвідченими командами. Ми намагаємось це змінити, щоб грати зі всіма так.

Напевно, команда яка б забивала перший гол у цій грі, мала якусь психологічну перевагу деякий час. Тому гол Кане дуже нам допоміг повірити в свої сили, дав розуміння, як грати далі.

Ібрахім нарешті забив, тому що ми намагаємось, щоб наші вінгери більше забивали, більше атакували ворота суперників. Нам у цьому треба додавати.

Теллес? Він давно став лідером команди. Я сподіваюсь, що він якісь слова кричав не в бік лавки, а в бік наших трибун, заряджав їх, тому там непорозуміння трошки вийшло.

Якщо він когось образив з боку тренерського штабу, то ми вибачаємось, але Еліас дуже нормальний такий хлопець, тихий, спокійний, тому він кричав у бік наших уболівальників, передавав їм йому свою енергію.

Відгуки від Руслана Костишина? Та я від нього фідбеки отримував постійно. Він же був недалеко, його стримував паркан, а так би він перестрибнув. Я йому сказав: "Я сам тебе вилучу, якщо ще раз будеш так порушувати". Будемо штрафувати його далі", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос прийматиме СК Полтава.