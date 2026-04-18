Автор вирішального гола у матчі з Кудрівкою розповів про інструкції тренера, мотивацію команди та підготовку до півфіналу Кубка України.

Нападник Металіста 1925 Крістіан Мба прокоментував перемогу своєї команди над Кудрівкою (1:0) у 24-му турі УПЛ, у якій саме він став автором вирішального гола.

Форвард з’явився на полі на 87-й хвилині та одразу відзначився, принісши команді важливі три очки. Сам гравець після матчу зізнався, що не обійшлося без частки удачі, однак головне — результат.

"Можливо, мені справді пощастило, але важливо, що я забив. Коли виходив на заміну, тренер сказав думати лише про перемогу і три очки — це було найголовніше", — зазначив Мба.

Футболіст підкреслив, що команда має серйозну мотивацію на фініші сезону та продовжує боротьбу за свої цілі:

"У нас є ціль, і ми боремося за неї. Кожна гра важлива, кожна перемога важлива, кожен гол важливий", — додав він.

Також нападник коротко висловився про наступний поєдинок — півфінал Кубка України проти Чернігова:

"Зараз ми порадіємо перемозі, повернемося додому, а потім почнемо готуватися до наступного матчу", — сказав форвард.

Наостанок Мба заявив, що готовий вийти у стартовому складі, однак остаточне рішення залишається за тренером:

"Я готовий грати з перших хвилин, але тренер краще знає, як діяти", - підсумував він.

Після цієї перемоги Металіст 1925 закріпився на четвертій сходинці УПЛ маючи 44 залікових бали.