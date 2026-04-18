Команді Младена Бартуловича знову вистачило лише одного гола, щоб схилити на свій бік важку гру в Житомирі.

На завершення короткої програми суботи в двадцять четвертому турі української Прем’єр-ліги ми переносились до Житомира, де свій черговий домашній матч проводив харківський Металіст 1925. Команда Младена Бартуловича посеред тижня зробила все від себе залежне для того, щоб наздогнати київське Динамо в турнірній таблиці за кількістю здобутих залікових балів. І оскільки столичний колектив свою перемогу над Зорею здобув на передодні (3:1), "жовто-сині" мали зробити те саме в грі проти Кудрівки, яка бореться за вихід із зони перехідних матчів.

І наче гарна футбольна погода цього дня панувала в Житомирі, однак принаймні в першому таймі команди взагалі не хотіли тішити нас цікавими гольовими моментами біля бодай чиїхось воріт. У боротьбі також ніхто не прагнув поступатись, тож так ми й залишились до перерви з одним небезпечним дальнім ударом від Морозка, який парирував Варакута, тоді як усі спроби харків’ян вантажити м’ячі з флангів так ні до чого й не призвели.

У другому таймі Кудрівка вже була більше заклопотана захистом власних воріт, тоді як Металіст 1925 отримав повну перевагу на м’ячі, але реалізувати її тривалий час у господарів не виходило. Лише момент Петера посеред другої половини зустрічі під час закидання з глибини до центру чужого штрафного та активної фази боротьби форварда проти захисника, який завершився сейвом Караващенка під час несильного удару низом, походив на дійсно небезпечний.

І все йшло до того, що він таким поодиноким і залишиться, але ротація від Бартуловича, потенціал якої з очевидних причин більш потужний за наявні в Баранова кадри, усе ж таки дав про себе знати. Нехай і аж на початку компенсованого часу. Цей матч для "жовто-синіх" виграв Мба своїм ударом під праву стійку із зони перед штрафним на завершення передачі п’ятою від Калюжного, який чи не єдиний погодився відпахати цю гру аж до останніх секунд.

У наступному турі харківський Металіст 1925 гостюватиме в черкаського ЛНЗ, тоді як посеред тижня прийматиме Чернігів у Кубку України, а Кудрівка зіграє домашній матч проти донецького Шахтаря.

Металіст 1925 — Кудрівка 1:0

Гол: Мба, 90+1

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Дубко, Мартинюк (Крупський, 60) — І. Когут (Баптістелла, 68), Калюжний, Литвиненко (Аревало, 60) — Арі (Мба, 87), Петер, Антюх (Рашиця, 60).

Кудрівка: Караващенко — Гусєв, Потімков, Коллахуазо, Фарина (Світюха, 77) — Думанюк, Кая (Адеоє, 69) — Морозко, Сторчоус (Бєляєв, 77), Глущенко (Козак, 61) — Таїпі (Лєгостаєв, 69).

Попередження: Дубко, Баптістелла, Крупський — Коллахуазо, Морозко