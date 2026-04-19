Металіст 1925 здобув мінімальну, але надважливу перемогу над Кудрівкою у матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 1:0 на користь харківської команди.

Єдиний гол у зустрічі був забитий уже в компенсований час до другого тайму. Іван Калюжний виконав ефектну передачу, яку точно замкнув Крістіан МБА, принісши своїй команді перемогу.

Завдяки цьому результату Металіст 1925 піднявся на четверте місце в турнірній таблиці, випередивши Динамо за додатковими показниками. Уже 22 квітня харків’яни зіграють у півфіналі Кубка України проти ФК Чернігів.

Кудрівка зазнала четвертої поразки поспіль і наразі займає 13-ту позицію в УПЛ. Наступний матч команда Василя Баранова проведе 26 квітня вдома проти Шахтаря.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Кудрівка у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Металіст 1925 — Кудрівка 1:0

Гол: Мба, 90+1

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Дубко, Мартинюк (Крупський, 60) — І. Когут (Баптістелла, 68), Калюжний, Литвиненко (Аревало, 60) — Арі (Мба, 87), Петер, Антюх (Рашиця, 60).

Кудрівка: Караващенко — Гусєв, Потімков, Коллахуазо, Фарина (Світюха, 77) — Думанюк, Кая (Адеоє, 69) — Морозко, Сторчоус (Бєляєв, 77), Глущенко (Козак, 61) — Таїпі (Лєгостаєв, 69).

Попередження: Дубко, Баптістелла, Крупський — Коллахуазо, Морозко