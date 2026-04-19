Керманич ЛНЗ прокоментував поразку від Колоса.

Черкаський ЛНЗ напередодні поступився ковалівському Колосу в гостьовому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Швидко пропустили, самі помилились, а Колос грав за результатом. Непростий для всіх суперник. Усі втрачають очки, тут немає нічого дивного. Головне — продовжувати працювати і набирати далі свої очки. Змінили схему на 4-3-3 атакувальні, але забити не вдалось.

Далі Металіст 1925, і знову буде складно. Особливо буде важко на фініші сезону.

Гра з самого початку так склалась. Ми пропустили вже на сьомій хвилині необов’язковий гол зі своєї помилки. Потім Колос уже грав по результату, а ми, на жаль, не змогли вийти вперед. Колос — складний суперник для всіх команд, не тільки для нас.

Усі команди гублять очки в чемпіонаті, тому немає нічого дивного. Потрібно просто аналізувати свої ігри, в наступних іграх не припускатись таких помилок і набирати свої бали.

У момент із нашим голом я нічого не розумів, тому що поки дивляться ВАР, важко сказати, чистий гол чи нечистий. Якщо скасували — значить правильно скасували. Я не дивився цей момент, але кажуть, що було невеличке положення поза грою.

Потім нам потрібно було зрівнювати рахунок, і ми зі схеми 3-5-2 перейшли на більш атакувальну схему 4-3-3. Хотіли покращити дії в атаці, але нам не вдалось забити гол.

Усі суперники складні — чи Металіст 1925, чи Колос, чи будь-яка інша команда. Немає різниці, до кожної команди потрібно готуватись.

Жодну команду не можна недооцінювати, особливо на фініші сезону, тому що кожна команда вирішує свої турнірні завдання. Кожен матч з тих шести, які залишились, буде непростим, тому потрібно готуватись до кожного матчу", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ проведе домашній матч проти харківського Металіста 1925.