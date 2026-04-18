Хавбек "пивоварів" поділився своїми думками після гри з СК Полтава.

Півзахисник Оболоні Максим Третьяков прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти СК Полтава (1:1).

"Перші враження такі, що мали багато моментів, але більше зі стандартів — кутових і штрафних. Прикро, що не вдалося їх реалізувати. Загалом гра була складна, більше бойова. Обидві команди грали один в один, тому конструктиву було небагато.

Епізод з пенальті? Як я бачив у грі, мені здалося, що пенальті був, тому не здивувався, коли його призначили.

Дві команди з нижньої частини таблиці, ніхто не хоче ризикувати на своїй половині поля, тому багато довгих передач і, відповідно, боротьби. Ми незадоволені результатом. Розраховували взяти три очки. Всі хочуть перемагати, спілкуємось між собою, розуміємо, що попереду складні матчі.

Полісся — це одна з найстабільніших команд чемпіонату, буде дуже важко. Будемо намагатися взяти очки. Також розуміємо, що далі ігри з прямими конкурентами, тому потрібно добре підготуватись і брати максимум", — наводить слова Третьякова прес-служба клубу.

