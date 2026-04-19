Колос здобув важливу домашню перемогу над ЛНЗ у матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги. Поєдинок у Ковалівці завершився з рахунком 1:0 на користь команди Руслана Костишина.

Єдиний гол був забитий уже на 7-й хвилині після стрімкої контратаки. Ібрагім Кане отримав м’яч на підступах до штрафного майданчика та точно пробив повз Олексія Паламарчука.

Перед перервою ЛНЗ зумів відзначитися зусиллями Олександра Драмбаєва, однак після перегляду VAR взяття воріт було скасовано через положення поза грою.

У другому таймі команда Віталія Пономарьова намагалася відігратися, проте господарі поля організовано захищалися та зберегли мінімальну перевагу до фінального свистка.

Після цього матчу ЛНЗ має 51 очко та продовжує лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи Шахтар за додатковими показниками, але маючи більше зіграних матчів.

Колос завдяки перемозі піднявся на 6-ту позицію та тепер має в активі 37 очок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — ЛНЗ у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Колос — ЛНЗ 1:0

Гол: Кане, 7

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Хрипчук, 88), О. Демченко (Ррапай, 84) — Кане, Климчук (Тахірі, 73), Салабай.

ЛНЗ: Паламарчук — Путря, Горін, Муравський, Дідик (Твердохліб, 58), Драмбаєв — Рябов, Пастух — Кравчук (Пасіч, 73), Ассінор (Микитишин, 59), Кузик (Авуду, 73).

Попередження: Теллес, Демченко, Пахолюк, Ррапай — Драмбаєв