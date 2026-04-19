Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 19 квітня та розпочнеться о 15:30.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві кам’янець-подільський Епіцентр зіграє номінально домашній матч проти львівських Карпат.

НЕДІЛЯ, 19 КВІТНЯ, 15:30. АРЕНА ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Приклад того самого поєдинку в турі, щодо якого відсутні конкретні передбачення. Бо ніхто насправді не знає ні як поведе себе команда Сергія Нагорняка в черговій грі на арені Лівого Берега, ані який досвід подарують уболівальникам своєю грою підопічні Франсіско Фернандеса. Бо починали "леви" за іспанця з дуже помірних результатів, але зараз тягнуть за собою серію з чотирьох поспіль перемог, і жодної іншої команди в УПЛ із таким доробком наразі немає.

Чи насправді "іспанський" механізм Карпат запрацював належним чином? Навряд чи відповідь має дати саме поєдинок проти одного з борців за виживання в нашому чемпіонаті. Але будь-який інший колектив на місці Епіцентру не мав ми під собою такого бекграунду, який є в команди Нагорняка. Новачки "елітного" дивізіону продовжують шукати свій особливий стиль, але робота тренера над колективом була помітна ще з перших турів, і чим далі заходить сезон, тим сильнішим стає його зв’язок із футболістами.

Епіцентр наразі не перебуває в зоні перехідних матчів, що стало можливим після перемоги над Кудрівкою на цій самій арені (1:0), після якої ці клуби помінялись місцями в турнірній таблиці. І насправді Епіцентр хотів би продовжувати рух у тому ж напрямку, для чого в нього є чи не найкращий календар із усіх учасників боротьби за виживання.

Натомість для Карпат цей сезон виглядає вже завершеною історією в плані спортивної мотивації. Амбіції клубу перед початком кампанії були в єврокубках, але потім був такий період, що й не участь у боротьбі за виживання вважалась би справжнім досягненням. Зараз же, коли пішли перемоги, знову гаряча львівська публіка вимагає високих досягнень, але, судячи з усього, потяг пішов, і ні вгору, ані вниз Карпати не дінуться. Ще й суперники в травні в них будуть такі, що точно поставлять серію під питання, якщо це не вдасться зробити Епіцентру чи, наприклад, Руху в дербі раніше.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Епіцентр: Білик — Лучкевич, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Запорожець — К. У. Рохас, Миронюк, Сіфуентес — Супряга.

Карпати: Домчак — Сич, Адамюк, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга, Бруніньйо — Алькайн, Фаал, Костенко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Карпати можуть здобути 10 перемогу на виїзді в УПЛ;

- Епіцентр не грає внічию вже дев’ять матчів поспіль у чемпіонаті: чотири перемоги, п’ять поразок;

- Карпати перебувають у клубній рекордній переможній серії з чотирьох матчів в УПЛ;

- Епіцентр також має активну клубну рекордну переможну серію, але з трьох домашніх матчів у чемпіонаті;

- Карпати востаннє пропускали 385 ігрових хвилин тому;

- Епіцентр може провести 10 безгольовий матч в УПЛ;



- Владислав Супряга (Епіцентр) може забити 20 гол в УПЛ.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА