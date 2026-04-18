Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться харківський Металіст 1925 та Кудрівка.

Харківський Металіст 1925 та Кудрівка зіграють у двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Младен Бартулович, після перемоги над рівненським Вересом (4:0), залучив до стартового складу Дубка та Мартинюка в захисті, тоді як Когут та Литвиненко розташуються в центрі поля, а Арі та Антюх гратимуть у атаці.

Василь Баранов, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (1:2), використав із перших хвилин Потімкова та Фарину в обороні, тоді як Думанюк гратиме в опорній зоні, а Глущенко та Таїпі розташуються в атаці.

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Павлюк, Є. Дубко, Мартинюк — І. Когут, Калюжний, Литвиненко — Арі, Петер, Антюх.

Запасні: Проценко, Капінус, Кастільйо, Гаджиєв, Аревало, Рашиця, Забергджа, Крупський, Калітвінцев, Снурніцин, Баптістелла, Мба.



Кудрівка: Караващенко — Гусєв, Потімков, Коллахуазо, Фарина — Думанюк, Кая — Морозко, Сторчоус, Глущенко — Таїпі.

Запасні: Яшков, Кулик, Адеоє, Кисіль, Векляк, Сердюк, Мачелюк, Бєляєв, Козак, Світюха, Лєгостаєв.

Гра Металіст 1925 — Кудрівка почнеться о 15:30 за київським часом.