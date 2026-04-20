Представник криворізького колективу розповів про трансферну політику.

Генеральний директор криворізького Кривбасу Володимир Баєнко перед переможним для його команди домашнім матчем двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги проти львівського Руху (3:0) розповів про трансферну стратегію клубу.

"Кожного трансферного вікна ми повертаємось до одного й того ж самого. Багато зацікавлених клубів у наших гравцях. Вони дійсно викликають великий інтерес.

Нам дуже приємно, що футболісти розкриваються у Кривбасі. Ми створили правильну атмосферу, робимо правильні речі для того, щоб хлопці в нашій команді ставали ще кращими. Це робота всього клубу: не тільки селекційного відділу, а й робота і тренерів, і персоналу, і кухарів. Тобто всі люди працюють на один результат.

Що стосується майбутнього, якщо буде приваблива пропозиція, яка влаштує президента клубу, тренера — ми завжди декларували те, що не будемо заважати футболісту переходити в інший клуб, якщо це влаштовує ФК Кривбас, якщо це влаштовує самого виконавця.

Кожне трансферне вікно робимо трансфери: як підписуємо футболістів, так і продаємо. Філософія і стратегія, яка озвучена президентом — це побудова бізнесу в клубі. Клуб як бізнес-проєкт, якщо правильно сказати.

Тому ми завжди відкриті до будь-яких пропозицій. Якщо вони будуть дійсно збігатись із тим, як ми оцінюємо гравців, тому, я вважаю, що ці трансфери можуть здійснитись.

Щодо наших футболістів: в декого закінчується контракт, у декого він продовжений. Тому якщо буде предметний інтерес, тоді вже будемо розмовляти. Але Кривбас завжди відкритий до будь-яких пропозицій", — заявив український функціонер.