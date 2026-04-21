Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 21 квітня, розпочавшись о 18:00.

У рамках першого півфіналу Кубка України-2025/26 у Тернополі чернівецька Буковина зіграє матч проти київського Динамо.

БУКОВИНА — ДИНАМО КИЇВ

ВІВТОРОК, 21 КВІТНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН, ТЕРНОПІЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Чернівецька Буковина підходить до півфіналу Кубка України у бойовому та позитивному настрої, бо вже виконала своє головне завдання на нинішній сезон – а саме вийти до УПЛ — за шість турів до кінця.

На даний момент ніхто не може повністю запунити команду Сергія Шищенка, яка жодного разу не програла за 24 тури Першої ліги – було лише три нічиї. У минулому турі команда обіграла Металіст (2:1), а після результатів решти суперників, забезпечила собі дострокове місце в Прем'єр-лізі. Зараз Буковина випереджає Чорноморець на 12 балів, тому клуб впевнено йде на золоті медалі першості.

Таким чином, головна мета клубу виконана, а решта – вже бонус. Зустріч з Динамо можна розглянути як майбутнє протистояння в УПЛ, хоча, звичайно, команда посилитися перед Прем'єр-лігою.

Для підопічних Шищенко це буде другий півфінал Кубка в історії клубу. Вперше чернівчани дісталися туди минулого року, де поступилися тому ж таки Динамо (1:4). Так що можна сказати, це буде своєрідний реванш, який може переписати історію клубу.

Динамо не може списувати з рахунків Буковину як команду Першої ліги, оскільки вона на своєму шляху вже вибила такі команди, як Карпати та ЛНЗ. Кияни у свою чергу пройшли Олександрію, Інгулець та Шахтар.

Для Динамо немає права на помилки в розіграші Кубка, тому що це напевно найреальніший шанс на те, щоб наступного сезону виступити в єврокубках.

Підопічні Ігоря Костюка лише минулого туру змогли перервати двоматчеву серію з поразок від Карпат (0:1) та Металіста 1925 (0:1), обігравши Зорю (3:1). Ці дві поразки дуже болісно вдарили по амбіціях клубу в Прем'єр-лізі, де команда скотилася на п'яте місце, не тільки відпустивши Полісся на останньому єврокубковому місці, а й пропустивши той же Металіст 1925. Так, різниця всього лише два очки, але зайві нерви на останні матчі сезону забезпечені.

Таким чином, Динамо не має права на помилку, як у чемпіонаті, так і в Кубку, щоб не упустити єврокубки, інакше це буде фіаско, катастрофа чи повний провал – назвіть як хочете, але суті це не змінює.

Якщо коротко пройтися кадровою ситуацією, то тут ситуація краща у Динамо, оскільки список травмованих останнім часом не поповнювався, а дискваліфікований лише Денис Попов. У Буковини в лазареті ціла низка гравців — Данило Карась, Арсеній Кілієвий, Богдан Бойчук, Данило Гончарук та Олег Ільїн.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Буковина: Каневцев — Саків, Безуглий, Бусько, Стасюк — Вітенчук, Кожушко, Груша — Дахновський, Підлепенець, Войтіховський.

Динамо Київ: Нещерет — Вівчаренко, Михавко, Захарченко, Коробов — Бражко, Буяльський, Піхальонок — Редушко, Волошин, Пономаренко.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

