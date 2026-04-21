Команда Сергія Шищенка створила проблеми фавориту в Тернополі, але колектив Ігоря Костюка був убивчим у реалізації моментів.
21 квітня 2026, 20:05
Буковина — Динамо Київ 0:3
Голи: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43
Буковина: Пеньков — Стасюк (Гакман, 89), Безуглий, Прокопчук, Бусько (Морговський, 28), Саків — Підлепенець (Шинкаренко, 89), Вітенчук (Горенко, 83), Груша, Дахновський — Кожушко (Войтіховський, 80).
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Захарченко, 60), Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 79) — Буяльський (Піхальонок, 75), Бражко, Шапаренко (Яцик, 60) — Волошин, Пономаренко, Редушко (Ярмоленко, 75).
Попередження: Войтіховський — Редушко, Бражко, Шапаренко, Дубінчак