Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 22 квітня, розпочавшись о 18:00.

У рамках першого півфіналу Кубка України-2025/26 у Житомирі харківський Металіст 1925 зіграє домашній матч проти Чернігова.

МЕТАЛІСТ 1925 — ЧЕРНІГІВ

СЕРЕДА, 22 КВІТНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Першого учасника майбутнього фіналу Кубка України ми з’ясували напередодні. Київське Динамо обійшлось без сенсацій у протистоянні проти чернівецької Буковини (3:0), тож тепер команда Ігоря Костюка просто чекає, доки визначиться її останній суперник у цьому розіграші. І тут також вибір полягатиме з команд або з Прем’єр-ліги, або з Першої ліги, тож, так, реформа розіграшу Кубка себе виправдала вже з першої спроби — фаворитам легкого життя не було.

Харківський Металіст 1925 чи Чернігів — це велика дилема, бо жоден із колективів до такої стадії змагань ще не дістався, та й поміж собою історія матчів у цих клубів є порожньою. Воно й не дивно — у 2016 році заснували "жовто-синіх", а в 2003 — "жовто-чорних", і якось у нижчих лігах вони не перетинались.

Є при цьому висока ймовірність, що не перетнуться й у наступному сезоні. Бо це історія не як із Буковиною, яка вже забезпечила собі чемпіонський титул у Першій лізі та готується до УПЛ. Команда Валерія Чорного зараз навпаки скоріше в такому стані, що ось-ось, і повернеться до зони перехідних матчів у сподіваннях не вилетіти взагалі в Другу лігу. І для цього всі підстави наявні, бо з "червоної" межі вдалось вибратись лише за рахунок перемоги над Нивою Тернопіль (1:0) та нічиєї проти Поділля (0:0) в попередніх матчах.

Харків’яни при цьому ясно бачать перед собою перспективи потрапити до єврокубків. Причому "просто" посісти умовну четверту сходинку в чемпіонаті, обігнавши Динамо, у них це зробити не вийде. Треба брати Кубок країни, тим паче, що кияни вже вийшли до фіналу. А от же після очної зустрічі в чемпіонаті поміж ними нещодавно, коли перемогла команда Младена Бартуловича (1:0), ми можемо отримати черговий принциповий двобій уже з цілком конкретним призом.

І, знову ж таки, потенційна участь у фіналі має показати, що колектив рухається в правильному напрямку в своєму розвитку, навіть із урахуванням певних важких моментів у цьому сезоні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Дубко, Мартинюк — І. Когут, Калюжний, Баптістелла — Антюх, Мба, Рашиця.

Чернігів: Татаренко — Галстян, Зенченко, Романченко, Картушов — Шалфеєв, Бибік — Сердюк, Мироненко, Безгубченко — Новіков.

