Україна

Металіст 1925 у номінально домашньому матчі 1/2 фіналу Кубок України з футболу 2025/26 поступився Чернігіву — 0:0 (5:6 у серії пенальті).

Поєдинок розпочався з раннього вилучення: вже на 4-й хвилині гості залишилися у меншості після червоної картки Павла Шушка. Попри це, харків’яни не змогли швидко реалізувати чисельну перевагу — забитий м’яч Ніколаса Аревало було скасовано.

Протягом основного часу Металіст 1925 повністю контролював гру та створив велику кількість моментів, однак суперника рятували поперечина та впевнена гра воротаря Максима Татаренка.

Переможець визначався у серії пенальті, де ключовим моментом став сейв Татаренка після удару Крістіана Мба. У відповідь Чернігів реалізував свій вирішальний удар — Олексій Зенченко приніс команді історичну перемогу.

Таким чином, Чернігів сенсаційно вийшов у фінал Кубка України вперше в історії, де зіграє проти Динамо Київ. Фінальний матч відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні Арена Львів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Чернігів у рамках 1/2 фіналу Кубка України-2025/26:

Металіст 1925: Варакута — Салюк (Баптістелла, 80), Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Калітвінцев (І. Когут, 70), Калюжний, Аревало — Рашиця (Арі, 55), Петер (Мба, 70), Забергджа (Антюх, 55).

Чернігів: Татаренко — Галстян (Шаповал, 79), Зенченко, Романченко, Картушов — Шушко, Бибік (Мироненко, 61) — Порохня, Сердюк (Безгубченко, 46), Столярчук (Шалфєєв, 20) — Безбородько (Тепляков, 61).

Попередження: Мироненко