Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться луганська Зоря та донецький Шахтар.

Луганська Зоря та донецький Шахтар зіграють перенесений матч двадцять першого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в Києві.

Віктор Скрипник, після поразки від київського Динамо (1:3), залучив до стартового складу Сапутіна в рамці воріт, тоді як Малиш гратиме праворуч у захисті, Дришлюк розташується в опорній зоні, а Вантух зіграє ліворуч в атаці.

Арда Туран, на тлі перемоги над житомирським Поліссям (1:0), використав із перших хвилин Вінісіуса та Марлона Сантоса в захисті, тоді як Мейрелліш та Назарина гратимуть у центрі поля, а Проспер, Еліас та Невертон оновлять атаку.

Зоря: Сапутін — Малиш, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Дришлюк, Кушніренко — Попара, Вантух — Будківський, Андушич.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Пердута, Янич, Башич, Мічин, Саллієу, Слесар, Горбач, Верлей, Задорожний, Єлавич.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Мейрелліш, Назарина, Бондаренко — Проспер, Еліас, Невертон.

Запасні: Твардовський, Траоре, Егіналду, Швед, Ізакі, Азарові, Грам, Матвієнко, Цуканов, Аліссон, Лукас, Сметана.