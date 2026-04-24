Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться ковалівський Колос та СК Полтава.

Ковалівський Колос та СК Полтава відкриватимуть двадцять п'ятий тур української Прем'єр-ліги матчем у Ковалівці.

Руслан Костишин, після перемоги над черкаським ЛНЗ (1:0), використав із перших хвилин Пузанкова в рамці воріт, тоді як Хрипчук та Бондаренко розташуються в центрі захисту, Степаненко зіграє опорником, а Алефіренко, Тахірі та Гусол виступатимуть у атаці.

Павло Матвійченко, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (1:1), залучив до стартового складу Білошевського в центрі оборони, тоді як Плахтир гратиме в опорній зоні.

Колос: Пузанков — Понєдєльнік, Хрипчук, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Степаненко, Теллес — Алефіренко, Тахірі, Гусол.

Запасні: Пахолюк, Недозимований, Бурда, Козік, Рухадзе, Челядін, О. Демченко, Денисенко, Станковські, Кане, Салабай, Захарків.



СК Полтава: Мінчев — Ухань, Підлепич, Білошевський, Коцюмака — Дорошенко, Плахтир — Одарюк, Сад, Галенков — Сухоручко.

Запасні: Єрмолов, Місюра, П’ятов, Вівдич, Кобзар, Марусич.