Матч двох рівних команд-претендентів завершився закономірною рівністю на табло.
ЛНЗ — Металіст 1925
26 квітня 2026, 17:27
ЛНЗ — Металіст 1925 1:1
Голи: Рябов, 55 — Петер, 70
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик (Яшарі, 90+4), Пастух — Твердохліб (Кравчук, 67), Ассінор (Авуду, 74), Кузик.
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Калюжний, Є. Павлюк, Забергджа (Литвиненко, 64) — Антюх, Мба (Петер, 64), Рашиця (Кастільйо, 81).