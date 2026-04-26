Тренер Металіста 1925 підсумував нічию з ЛНЗ та оцінив реакцію команди після поразки.

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував нічийний результат у матчі 25-го туру УПЛ проти ЛНЗ (1:1), зробивши акцент на характері гри та реакції своєї команди.

"Ми задоволені реакцією команди. За ці два-три дні провели багато роботи, щоб підняти психологічний стан. Хлопці вийшли на матч мотивованими і, вважаю, показали дуже хорошу гру", — наголосив наставник.

За словами Бартуловича, його команда контролювала перебіг зустрічі, однак не змогла втілити перевагу у перемогу:

"Не вистачило результату. У нас була нагода наприкінці матчу, могли забити. Ми домінували більшу частину гри, а суперник шукав свої шанси в контратаках. Можна сказати, що нічия закономірна".

Тренер також прокоментував вплив попередньої поразки від Чернігів:

"Я дякую команді за ставлення. Вони вийшли на матч у хорошому настрої. У психологічному плані ми відновилися. Рухаємося далі як команда і як клуб. Ця поразка зробить нас тільки сильнішими".

Окремо Бартулович звернув увагу на погодні умови:

"Погода змінювалася, і вітер, особливо в другому таймі, ускладнював гру. Це заважало і нам, і ЛНЗ. Але є як є — ми не можемо це змінити".

Наставник підкреслив, що тактичні рішення були підготовлені під конкретного суперника:

"Ми готуємося до кожного матчу окремо. Сьогодні обрали такий план, і він працював. Через нього ми і забили гол. Але потрібно було краще реалізовувати свої моменти".

Свій наступний матч Металіст 1925 проведе проти Полісся. Матч відбудеться 3 травня в Житомирі.