Німеччина

Мюнхенський гранд розглядає варіант із розставанням з австрійським захисником через розбіжності у фінансових питаннях при обговоренні нового контракту.

Правий захисник Баварії Конрад Лаймер може залишити клуб уже влітку. Термін чинної угоди австрійця спливає в середині 2027 року. Мюнхенський гранд не проти пролонгувати співпрацю, проте не має наміру задовольняти поточні вимоги гравця щодо заробітної плати, які становлять 12-15 мільйонів євро на рік.

Керівництво клубу готове продати Лаймера в майбутнє трансферне вікно. Також не виключено варіант, за якого йому дозволять піти на правах вільного агента після завершення наступного сезону. Нагадаємо, Конрад Лаймер перейшов до Баварії з РБ Лейпциг у 2023 році.

У сезоні-2025/26 28-річний гравець провів 42 матчі за "мюнхенців" в усіх турнірах, відзначившись трьома забитими голами та 12 асистами.

Свій наступний поєдинок Баварія проведе 2 травня о 16:30 проти Гайденгайма.