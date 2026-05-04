Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться львівський Рух та луганська Зоря.

Львівський Рух та луганська Зоря закриватимуть програму двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Арена Львів.

Іван Федик, після поразки в дербі від Карпат (0:3), залучив до стартового складу Алмазбекова та Діалло на флангах атаки.

Віктор Скрипник, на тлі перемоги над рівненським Вересом (2:0), використав із перших хвилин Ескінью в центрі оборони, тоді як Саллієу гратиме в центрі поля.

Рух: Герета — Роман, Слюсар, Товарницький, Кітела — Притула, М. Бойко, Таллес — Алмазбеков, Ігор, Діалло.

Запасні: Клименко, Ясінський, Левицький, Копина, Кирикович, Квас, Касарда, Тутті, Себро.



Зоря: Сапутін — Малиш, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Кушніренко — Слесар, Попара, Саллієу, Вантух — Будківський.

Запасні: Косівський, Чудаса, Пердута, Янич, Башич, Дришлюк, Мічин, Горбач, Єлавич, Верлей, Задорожний.