Завершилася 1534 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Військова служба правопорядку ЗСУ затримала військового, який, як зазначається, втік у СЗЧ після побиття побратима зі 155 бригади.

🔸 Суд дозволив колишньому розвідникові Роману Червінському повернутися на військову службу. Якщо він повертатиметься у відпустку, то має перебувати під нічним домашнім арештом.

🔸 На 75 році життя померла заслужена артистка України, акторка Чернігівського драмтеатру Любов Колесникова. Вона відома, зокрема, за роллю баби Палажки у серіалі "Спіймати Кайдаша".

🔸 МОК рекомендує зняти обмеження з білоруських спортсменів у змаганнях. Остаточні рішення ухвалюватимуть міжнародні спортивні федерації.

🔸 Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові атакували воєнну промисловість у місті Перм у росії. Це за понад 1500 км від українського кордону.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 156 бойових зіткнень.



Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.



Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 65 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4869 дронів-камікадзе та здійснив 2175 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває одне з десяти боєзіткнень, що відбулися сьогодні. Противник здійснив 85 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 23 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши десять керованих бомб.



На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Приліпки та в напрямку населеного пункту Ізбицьке.



На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районі Радьківки, одне боєзіткнення триває дотепер.



На Лиманському напрямку сьогодні ворог розпочинав вісім штурмів у районах населених пунктів Ковалівка, Дробишеве та Лиман.



На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.



На Краматорському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.



Сили оборони успішно відбили шість ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Плещіївки та Іванопілля.



На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Гришине, Котлине та в бік населених пунктів Ганнівка, Новопавлівка й Шевченко. Дотепер тривають два боєзіткнення.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 72 окупантів та 23 поранено; знищено дев’ять одиниць автомобільної та 11 одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять гармат та один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 172 безпілотні літальні апарати різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти три рази намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Січневе, Калинівське та Олександроград. Одне боєзіткнення триває.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 вороєих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Святопетрівка, Прилуки, Залізничне, Староукраїнка, Верхня Терса та Чарівне. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Любицьке, Воздвижівська та Долинка.



На Оріхівському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Щербаки, одне боєзіткнення триває досі.



На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії в бік Антонівського мосту та острова Білогрудого.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

