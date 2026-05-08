Ліга конференцій

Дивіться відео накращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 7 травня 2026 року.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій у гостях поступився Крістал Пелес (1:2).

Команда Олівера Гласнера відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 25 хвилині Педріньйо Азеведо зрізав м'яч у сітку власних воріт після прострілу Даніеля Муньйоса.

Через дев'ять хвилин підопічні Арди Турана відігралися, коли на 34 хвилині Азеведо віддав у центр штрафного майданчика суперника, де Егіналду прийняв м'яч та точно пробив по воротах англійців, зрівнявши цифри на табло.

Однак останнє слово було за господарями поля, коли на старті другого тайму усі питання про переможця дуелі зняв Ісмаїла Сарр, який замкнув простріл від Тайріка Мітчелла.

Таким чином, Крістал Пелес вийшов у фінал Ліги конференцій, де зіграє проти Райо Вальєкано, який вибив Страсбур.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Шахтар у рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Крістал Пелес — Шахтар 2:1 (перший матч — 3:1)

Голи: Педріньйо Азеведо, 25 (авт.), Сарр, 52 — Егіналду, 34.

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос (Клайн, 88), Вортон (Г'юз, 88), Камада (Лерма, 88), Мітчелл — Сарр, Піно (Джонсон, 78) — Матета (Странд Ларсен, 66).

Шахтар: Різник — Вінісіус (Грам, 27), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Лукас, 75), Очеретько (Невертон, 56), Марлон Гомес — Аліссон (Ізакі, 46), Еліас (Траоре, 56), Егіналду.

Попередження: Бондар.