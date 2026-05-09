Іспанський форвард не зміг проявити себе у команді Сеска Фабрегаса.

Нападник Комо Альваро Мората може залишити склад італійського клубу у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, є велика ймовірність, що 33-річний іспанець змінить клуб найближчого літа, оскільки він не зміг завоювати місце у стартовому складі команди Сеска Фабрегаса.

Цього сезону Мората провів 28 матчів, у яких забив лише один гол та віддав одну гольову передачу.

За три тури до фінішу сезону Комо набрав 62 очки і посідає шосте місце у Серії А, відстаючи від Роми і Ювентуса на два та три бали відповідно.

Раніше повідомлялося, що Ніко Пас може залишитися в Комо ще на один сезон.