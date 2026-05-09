У боротьбі за нагороду Егіналду випередив вінгера "орлів" Ісмаїлу Сарра.

Гол нападника донецького Шахтаря Егіналду був визнаний найкращим забитим м'ячем за підсумками матчів-відповідей півфіналів Ліги конференцій. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, 21-річний бразилець зміг зрівняти рахунок у матчі проти Крістал Пелес (1:2), забивши чудовим ударом у верхній кут воріт з меж штрафного майданчика, завершивши гольову комбінацію "гірників".

Додамо, що у фіналі Ліги конференцій зіграють Крістал Пелес та Райо Вальєкано. Матч пройде 27 травня у Лейпцигу.