Егіналду, Getty Images
09 травня 2026, 11:43
Гол нападника донецького Шахтаря Егіналду був визнаний найкращим забитим м'ячем за підсумками матчів-відповідей півфіналів Ліги конференцій. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, 21-річний бразилець зміг зрівняти рахунок у матчі проти Крістал Пелес (1:2), забивши чудовим ударом у верхній кут воріт з меж штрафного майданчика, завершивши гольову комбінацію "гірників".
У боротьбі за нагороду Егіналду випередив вінгера "орлів" Ісмаїлу Сарра.
Додамо, що у фіналі Ліги конференцій зіграють Крістал Пелес та Райо Вальєкано. Матч пройде 27 травня у Лейпцигу.