Італія

Фрозіноне у заключному матчі 38 туру італійської Серії Б на своєму полі розгромив Мантову з рахунком 5:0.

Авторами голів стали Джакомо Кало, Фарес Геджеміс, Антоніо Раймондо та Іліас Куцупіас, а ще один м'яч записаний як автогол Алессіо Кастелліні.

Таким чином, Фрозіноне посів друге місце у Серії Б та оформив повернення до Серії А, де не виступав із сезону-2023/24. До цього путівку до еліти з першого місця оформила Венеція.

Остання путівка до елітного дивізіону буде розіграна серед шести клубів. У півфіналах плейоф Монца зіграє проти переможця пари Модена — Юве Стабія, а Палермо зустрінеться з найкращим у парі Катандзаро — Авелліно. Перші матчі плейоф відбудуться 12 травня.

Також додамо, що з Серії А вже вилетіли Піза та Верона, а доля третьої команди вирішиться між Кремонезе, Лечче, Фіорентиною та Кальярі.