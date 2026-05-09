У вирішальній зустрічі Фрозіноне розгромив Мантову.
09 травня 2026, 10:44
Фрозіноне у заключному матчі 38 туру італійської Серії Б на своєму полі розгромив Мантову з рахунком 5:0.
Авторами голів стали Джакомо Кало, Фарес Геджеміс, Антоніо Раймондо та Іліас Куцупіас, а ще один м'яч записаний як автогол Алессіо Кастелліні.
Таким чином, Фрозіноне посів друге місце у Серії Б та оформив повернення до Серії А, де не виступав із сезону-2023/24. До цього путівку до еліти з першого місця оформила Венеція.
Остання путівка до елітного дивізіону буде розіграна серед шести клубів. У півфіналах плейоф Монца зіграє проти переможця пари Модена — Юве Стабія, а Палермо зустрінеться з найкращим у парі Катандзаро — Авелліно. Перші матчі плейоф відбудуться 12 травня.
Також додамо, що з Серії А вже вилетіли Піза та Верона, а доля третьої команди вирішиться між Кремонезе, Лечче, Фіорентиною та Кальярі.