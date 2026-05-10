Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 10 травня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 36-го туру італійської Серії А-2025/26 у Мілані місцевий однойменний клуб прийматиме Аталанту.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 10 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ДЗУФФЕРЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На тлі п'яти поразок в останніх десяти матчах чемпіонату кваліфікація Мілана до Ліги чемпіонів опинилася під загрозою. Вчорашня перемога Ювентуса відкинула "россонері" на четверту сходинку турнірної таблиці, тоді як сьогодні Рома спробує наздогнати команду Массіміліано Аллегрі, а Комо — скоротити своє відставання до двох залікових балів.

Задля покращення ситуації у боротьбі за повернення до найпрестижнішого єврокубка Мілану не завадить перервати свою безвиграшну серію в матчах проти Аталанти. Міланський гранд не перемагав клуб із Бергамо в чемпіонаті понад три роки (2Н, 3П). Так само викликає питання й форма "россонері" в домашніх поєдинках Серії А з цим суперником.

У попередніх десяти матчах проти Мілана на Стадіо Джузеппе Меацца Аталанта всього двічі залишилася без очок, тричі досягнувши успіху при п'яти нічиїх. Нині "нерадзуррі" зосереджені на втриманні сьомої сходинки, яка дозволить їм вийти до Ліги конференцій у разі звитяги Інтера над Лаціо у фіналі Кубка Італії, що відбудеться в столиці країни в середу.

Без перемог у чотирьох поспіль (2Н, 2П) поєдинках Серії А колектив Раффаеле Палладіно майже втратив контроль над виходом до єврокубків. За версією букмекерів, саме "нерадзуррі" є андердогами. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.14, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 3.66, а ймовірність нічиєї — 3.33.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Де Вінтер, Габбія, Павлович — Салемакерс, Лофтус-Чік, Річчі, Рабьйо, Бартезагі — Хіменес, Пулішич

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Распадорі — Крстович

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА