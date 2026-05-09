Єдиний гол Влаховича визначив результат поєдинку в Серії А.

Ювентус здобув виїзну перемогу над Лечче з рахунком 1:0 у матчі 36-го туру Серії А.

Єдиний гол у зустрічі був забитий уже на старті поєдинку — Душан Влахович відзначився приблизно через 12 секунд після початку матчу. Нападник замкнув простріл Андреа Камб’язо, обіграв захисників і з близької відстані пробив під поперечину.

Після швидкого пропущеного м’яча Лечче намагалося відповісти небезпечними атаками, однак Мікеле Ді Грегоріо неодноразово рятував Ювентус. Зокрема, господарі мали кілька моментів у першому таймі, але не змогли їх реалізувати.

Ювентус також створював моменти для другого гола. Влахович ще кілька разів опинявся у вигідних позиціях, але або не влучав у ворота, або його удари блокували захисники. Один із м’ячів гостей був скасований через положення поза грою після втручання VAR.

У другому таймі команда з Турина контролювала гру та довела матч до переможного завершення, попри фінальний тиск Лечче, яке в компенсований час мало шанс зрівняти рахунок.

Лечче — Ювентус 0:1

Гол: Влахович 1

Лечче: Фальконе, Вейга (Хельгасон 70), Габріель, Зіберт, Галло, Рамадані, Л. Кулібалі, Нгом (Жан 62), П'єротті, Хеддіра (Камарда 75), Банда (Ндрі 76)

Ювентус: Ді Грегоріо, Калулу, Бремер, Келлі, Камбіазо (Девід 83), Локателлі, Коопмейнерс, МакКенні (Гатті 86), Консейсау (Жегрова 83), Влахович (Холм 77), Йілдіз (Бога 83)

Попередження: Жан 82 — Консейсау 80