Україна

Дивіться відео найкращих моментів перехідного матчу чемпіонату України, який відбувся 5 червня 2026 року.

Кудрівка та Агробізнес не виявили сильнішого у першому матчі плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі.

Команди обережно провели стартову гру перехідного протистояння та залишили все на матч-відповідь.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Кудрівка — Агробізнес:

Кудрівка — Агробізнес 0:0

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Потімков, Фарина — Думанюк, Глущенко (Нагнойний, 68) — Світюха (Пушкарьов, 58), Сторчоус (Бєляєв, 68), О. Козак (Кая, 80) — Овусу (Лєгостаєв, 80).

Агробізнес: Хмеловський — Гаврушко, Сидоренко, Нижник, Слива — Толочко (Шмигельський, 90+2), Палюх, Теплий (Зінь, 79) — Сьомка (Нич, 70), Кузьмин (Б. Козак, 70), Лень (Різник, 79).

Попередження: Думанюк