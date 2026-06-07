Україна

Команда Андреа Мальдери поступилась суперникам у Оденсе, але це насправді мало кого хвилює.

Національна збірна України також брала участь у червневому міжнародному циклі, нехай для неї він, на жаль, і не був пов’язаний із підготовкою до участі на чемпіонаті світу-2026. Утім, коли команда починає працювати під орудою нового головного тренера, ще й уперше в своїй історії — іноземця, то увага до неї з боку вболівальницького кола все одно залишається достатньо високою.

І якщо тиждень тому проти Польщі італієць Андреа Мальдера притримав свої наміри продемонструвати нам новий тактичний малюнок у виконанні "синьо-жовтих", але здобув при цьому перемогу (2:0), то проти національної команди Данії збірна України перебудувалась на три центральних захисники. Але чи встигла підготуватись до такого футболу — це вже інше питання.

Перший тайм нас переконував суто в тому, що зарано говорити про якісь якісний футбол у нашому виконанні за такого тактичного малюнку. Бо тривалий час попереду нічого не виходило, а от оборона, незважаючи на присутність великої кількості гравців, які були зосереджені саме на захисті, страждала дуже сильно. На 13 хвилині, наприклад, відбулась банальна помилка в перебудові, коли Доргу пішов грати на правий фланг атаки, звідки змістився до зони перед штрафним, захисники розгубились, опорники не розібрались, суперник пробив у правий кут — гол.

Реакції на цей прикрий епізод ми так і не побачили, а от бажання Данії атакувати й надалі було дуже помітними. Зрештою, "червона гвардія" дотиснула нас і до другого пропущеного м’яча, коли в епізоді на 35 хвилині центр знову розвалився, Гойб’єрг та Доргу розіграли стінку, після чого вивели праворуч до штрафного Гега під удар, той пробив поганенько, але Трубін відбив перед собою просто на ногу Меле, перед яким залишались порожні ворота.

І якби після цього Гег чи Осула зуміли забити ще й третій гол до перерви в наші ворота, то це була б катастрофа. Натомість, на 44 хвилині Миколенко нарешті протягнув м’яч до лівого флангу атаки, звідки загострив на Яремчука до центру штрафного, той знову зіграв відверто незграбно, але цього разу все завершилось відскоком на порожні для Циганкова, і той уже схибити не мав права.

Можна було б при цьому тільки уявити розпач данських уболівальників, якби одразу після цього навіс Очеретька з правого флангу в напрямку Яремчука, який завершився ударом Андерсена головою в ближній кут власних воріт не призвів до скасування гола через офсайд у нашого нападника. Хоча ніякого положення "поза грою" там і близько не було, як не було й VAR на цьому протистоянні.

Можливо, на другий тайм ми й заходили в більш піднесеному настрої, але помилки в обороні все одно нікуди при цьому не зникли, і навіть із новим нападником на вістрі в особі Довбика ми тривалий час не могли вийти з власної половини. А потім стався жахливий епізод, коли на 65 хвилині Крістіан Еріксен схопився за серце й упав на газон. Усі одразу пригадали той самий момент із Євро-2020, тож далі грати не було жодного сенсу — ніхто б не був зосереджений на футболі. А досвідчений виконавець таки піднявся на ноги й почимчикував у напрямку карети "швидкої". Можливо, востаннє в кар’єрі.

Національна збірна Данії наступний матч проведе в гостях у Норвегії в рамках Ліги націй УЄФА 24 серпня, тоді як Україна гостюватиме в Угорщини на день пізніше в тому ж турнірі.



Данія — Україна 2:1

Голи: Доргу, 13, Меле, 35 — Циганков, 44

Данія: Германсен — Ба (Р. Крістенсен, 61), Андерсен, А. Крістенсен (Гегсберг, 46), Мехле — Еріксен, Гойб’єрг, Фрогольдт — Осула, Гег (Гойлунн, 61), Доргу (Дагім, 61).

Трубін — Забарний, Сарапій, Матвієнко — Циганков, Маліновський, Очеретько, Назарина, Миколенко — Судаков — Яремчук (Довбик, 46).Попередження: Еріксен — Миколенко, Забарний