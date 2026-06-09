Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 9 червня та розпочнеться о 15:30.

У рамках перехідного матчу-відповіді української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві місцевий Лівий Берег зіграє проти Олександрії.

ЛІВИЙ БЕРЕГ — ОЛЕКСНАДРІЯ (ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1)

ВІВТОРОК, 9 ЧЕРВНЯ, 15:30. ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

У сучасному футболі, коли правило "гостьового гола", на щастя, уже залишилось на сторінках історії, нічия поміж командами в першій частині двоматчевої дуелі не означає майже нічого. Хіба що вказує, що одна зі сторін протистояння свій шанс на домашню підтримку вже змарнувала. Утім, Олександрії в поточній кампанії не звикати марнувати власні шанси.

Команда Володимира Шарана мала нагоду продемонструвати всім, що боротьба за участь у перехідних матчах була для неї недаремною й принаймні перед рідною публікою треба було хоч якийсь гандикап створити. А вийшло, як уже чимало разів траплялось у цьому сезоні, лише додати ще трохи критики на адресу власних футболістів. Непереконливий виступ, і Лівий Берег довів, що його амбіції можуть бути навіть більш вагомими, аніж у суперників.

Тепер "поліграфи" опиняються в ситуації, коли можуть покладатись лише на себе у вирішальній грі, яка відбуватиметься на виїзді. І оскільки навпроти явно не розібраний львівський Рух, то це ще треба пригадати, коли востаннє взагалі перемагала на чужому полі Олександрія. У цьому сезоні такого точно не траплялось, тож минуло вже понад рік і один місяць часу з тих пір, як Руслан Ротань "продав" себе до Полісся перемогою в Житомирі (2:1).

Тож, напевно, варто говорити тепер про команду Олександра Рябоконя, як про господаря не тільки власної арени, а й становища в дуелі загалом. Бо Олександр Рябоконь в домашніх матчах "лелек" неначе відродив дух непоступливої чернігівської Десни найкращих її часів, і востаннє програвав його колектив на власному полі ще наприкінці вересня минулого року, хоча з можливостями Буковини (3:1) це було й не дивно.

Отже, вирішальний момент історії. Або Лівий Берег повертається до УПЛ, або Олександрія вперше із сезону 2014/15 виступатиме в Першій лізі. Шанси приблизно рівні для обох колективів, але якщо "лелеки" використають на повну свій уже явно не маленький уболівальницький ресурс, то ми отримаємо дуже красиву картинку в розпал робочого тижня. А УПЛ уже бачила чимало видовищних матчів на цій арені.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лівий Берег: Жмурко — Соколов, Самар, Коваленко, Сіднней — Банада, Косовський — В. Волошин, Воробчак, Шастал — Н. Волошин.

Олександрія: Макаренко — Шулянський, Кампуш, Беїратче, Огарков — Мишньов, Ващенко, Булеца — Ндіага, Кастільйо, Цара.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Лівий Берег не програє на своєму полі впродовж рекордних для клубу 12 ігор: дев’ять перемог, три нічиїх;

- Олександрія в гостях пропускала в 15 останніх матчах — 27 голів.

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