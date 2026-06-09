Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 9 червня та розпочнеться о 18:00.

У рамках перехідного матчу-відповіді української Прем'єр-ліги-2025/26 у Тернополі волочиський Агробізнес зіграє проти Кудрівки.

АГРОБІЗНЕС — КУДРІВКА (ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:0)

ВІВТОРОК, 9 ЧЕРВНЯ, 18:00. ІМ. Р. ШУХЕВИЧА, ТЕРНОПІЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Друга пара команд нас кілька днів тому навіть забитими м’ячами потішити не змогла під час матчу в Рівному, тож вважатимемо їх обох боржниками перед футбольною спільнотою. Утім, а хто має вимагати яскравої гри, якщо обидві зустрічі в цій дуелі відбуваються на чужих для обох сторін стадіонах. І щось підказує, що навряд чи на наступний сезон УПЛ що Агробізнес, що Кудрівка зможуть заявити рідні арени.

Невідомо як, але команді Олександра Чижевського було б непогано забезпечити собі якісну підтримку на стадіоні Шухевича, бо колектив із Волочиська нарешті отримав шанс піднятись до "елітного" дивізіону. І тепер настав той самий вирішальний момент, коли ми дізнаємось, чи дійсно має амбіції з приводу підвищення в класі Агробізнес, чи всі ці розмови про навмисне сповільнення поступу до УПЛ виникали не на порожньому місці.

Команда Олександра Протченка також не може занести собі до активу першу частину дуелі, бо принаймні на один гол у ворота суперників вона точно награла. Але реалізація того разу в "яструбів" була просто жахливою, тож усі питання залишаються відкритими. Із проблемами Кудрівки ми загалом знайомі й очевидно, що ніхто за час перехідних матчів вирішити б не зумів. Але сезон у "еліті" це все ж таки хоч якась має бути перевага над опонентами, які до такого рівня ще не діставались.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Агробізнес: Хмеловський — Гаврушко, Сидоренко, Нижник, Слива — Толочко, Палюх, Теплий — Сьомка, Кузьмин, Лень.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Потімков, Фарина — Думанюк, Кая — Світюха, Сторчоус, О. Козак — Овусу.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Агробізнес не грає внічию в домашніх матчах п’ять матчів поспіль: чотири перемоги та поразка.

- Агробізнес перемагає вдома три матчі поспіль;

- Кудрівка не вигравала в гостях у останніх шести поєдинках: дві нічиїх, чотири поразки.

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