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Лівий Берег — Олександрія 1:0
Гол: Банада, 45

Лівий Берег: Жмурко — Соколов, Коваленко, Самар, Сіднней — Косовський, Банада — Воробчак (Осей Бонсу, 90+2), В. Волошин (Тіщенко, 69), Шастал — Н. Волошин (Венделл, 63).

Олександрія: Макаренко — Шулянський (Кремчанін, 86), Кампуш, Боль (Хуссейн, 79), Власюк (Беїратче, 86) — Родрігеш, Ващенко, Булеца — Цара, Ндіага, Жонатан (Кастільйо, 46).

Попередження: Венделл, Шастал, Косовський  — Ващенко, Беїратче