У команди Володимира Шарана було два варіанти врятуватись від вильоту — жоден не спрацював.
Лівий Берег — Олександрія, фото ФК Лівий Берег
09 червня 2026, 17:34
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лівий Берег — Олександрія 1:0
Гол: Банада, 45
Лівий Берег: Жмурко — Соколов, Коваленко, Самар, Сіднней — Косовський, Банада — Воробчак (Осей Бонсу, 90+2), В. Волошин (Тіщенко, 69), Шастал — Н. Волошин (Венделл, 63).
Олександрія: Макаренко — Шулянський (Кремчанін, 86), Кампуш, Боль (Хуссейн, 79), Власюк (Беїратче, 86) — Родрігеш, Ващенко, Булеца — Цара, Ндіага, Жонатан (Кастільйо, 46).
Попередження: Венделл, Шастал, Косовський — Ващенко, Беїратче