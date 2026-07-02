"Синьо-жовті" приєдналися до двох країн-господарів турніру й двох топових збірних.
Збірна України U-19, uaf.ua
02 липня 2026, 23:16
Збірна України U-20 братиме участь у чемпіонаті світу-2027.
Путівку на наступний мундіаль "синьо-жовтим" гарантував вихід до 1/2 фіналу плейоф Євро-2026 U-19. ЧС проходитиме в Азербайджані та Узбекистані.
У 2025 році в Чилі (переможець — Марокко) українці досягнули 1/8 фіналу плейоф, повторивши результат трьох інших своїх виступів. Україна виграла мундіаль у Польщі в 2019-му.
Окрім "синьо-жовтих", на ЧС-2027 уже кваліфікувалися Азербайджан, Узбекистан, Німеччина та Іспанія (5/24).