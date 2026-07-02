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"Синьо-жовті" приєдналися до двох країн-господарів турніру й двох топових збірних.

Збірна України U-20 братиме участь у чемпіонаті світу-2027.

Путівку на наступний мундіаль "синьо-жовтим" гарантував вихід до 1/2 фіналу плейоф Євро-2026 U-19. ЧС проходитиме в Азербайджані та Узбекистані.

У 2025 році в Чилі (переможець — Марокко) українці досягнули 1/8 фіналу плейоф, повторивши результат трьох інших своїх виступів. Україна виграла мундіаль у Польщі в 2019-му.

Окрім "синьо-жовтих", на ЧС-2027 уже кваліфікувалися Азербайджан, Узбекистан, Німеччина та Іспанія (5/24).