Україна

Команду залишили нападник Албан Таіпі та вихованець Шахтаря Олег Пушкарьов.

Кудрівка повідомила про кадрові зміни в складі. Клуб офіційно припинив співпрацю з нападником Албаном Таіпі та півзахисником Олегом Пушкарьовим.

Північномакедонський форвард залишив команду за взаємною згодою сторін. Таіпі приєднався до Кудрівки в лютому 2026 року та встиг провести сім матчів, однак результативними діями не відзначився.

Водночас Олег Пушкарьов повертається до свого клубу після завершення терміну оренди. Півзахисник, який є вихованцем академії Шахтаря, у сезоні-2025/26 провів за Кудрівку 13 поєдинків і записав до свого активу одну результативну передачу.

Таким чином, новачок Української Прем'єр-ліги продовжує формувати склад напередодні старту нового сезону.