Україна

Переможець турніру заробив 2,5 мільйона гривень, а загальний призовий фонд змагань перевищив 17 мільйонів.

Українська асоціація футболу підбила фінансові підсумки розіграшу Кубка України сезону-2025/26 та оприлюднила суми виплат клубам.

У турнірі взяли участь 68 команд, серед яких 20 представляли аматорський футбол. Змагання стартували з кваліфікаційного етапу, після чого відбулися шість основних раундів, починаючи з 1/32 фіналу. Загалом було проведено 71 матч.

В УАФ зазначили, що всі витрати на телевізійне виробництво та трансляцію поєдинків асоціація взяла на себе, тому клуби не витрачали кошти на організацію показу матчів.

Кожен учасник Кубка України отримав фінансову винагороду. Розмір виплат залежав від стадії, до якої дійшла команда, а також від того, чи проводила вона матчі конкретного раунду вдома або на виїзді.

Найбільші призові отримали фіналісти турніру. Володар Кубка заробив 2,5 мільйона гривень, а команда, яка поступилася у фіналі, — 1,5 мільйона.

Загалом УАФ виплатила учасникам Кубка України-2025/26 17,8 мільйона гривень.