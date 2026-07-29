Україна

Головний тренер Шахтаря назвав захисника прикладом відданості команді.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран в інтерв’ю Shakhtar TV високо оцінив рівень захисника Валерія Бондаря.

“Бондар зі мною. Він може грати в будь-якому європейському клубі, але буде зі мною і гратиме за нашу команду", — сказав Арда Туран.

На запитання про те, хто з нинішніх гравців готовий зробити наступний крок до топ-клубу, турецький фахівець відповів.

“Мені дуже важко зараз назвати когось одного. Вважаю, хоч зараз 20 наших футболістів могли б грати в топклубах Європи. У них величезний потенціал. Ми віримо в них. І вважаємо, що вони дуже цінні для нас. Саме тому вони тут, разом із нами", — сказав Туран.

Щодо трансферних чуток стосовно самого Шахтаря цього літа, Туран жартома ухилився від відповіді, зазначивши, що комплектування складу — не його робота, і він вважає за краще говорити про власну.