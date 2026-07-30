Італія

Мадридський клуб не поспішає повертати хавбека до Рівер Плейт і розглядає варіант із його орендою до одного з клубів Серії А.

Мадридський Реал переглянув свої плани щодо майбутнього Франка Мастантуоно. За інформацією журналіста Маттео Моретто, клуб призупинив перемовини з Рівер Плейт про можливе повернення аргентинця та віддає перевагу його подальшому розвитку в європейському футболі.

Найбільшу зацікавленість у 18-річному півзахиснику наразі виявляють представники Серії А. Серед претендентів на футболіста називають Фіорентину та Рому.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати Мастантуоно в оренду без права викупу, щоб він отримав стабільну ігрову практику.

Аргентинець приєднався до мадридського клубу влітку 2025 року. За цей час він провів 35 матчів у всіх турнірах, забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.