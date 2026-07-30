Україна

Таджицький клуб офіційно оголосив про перехід 21-річного футболіста, який проведе там другу половину року.

Вінгер донецького Шахтаря Хусрав Тоіров продовжить кар'єру в чемпіонаті Таджикистану. Новим клубом 21-річного футболіста став Равшан, який уже підтвердив підписання гравця.

Умови угоди офіційно не розкриваються. Водночас, за інформацією Transfermarkt, Тоіров перейшов до таджицького клубу на правах оренди, розрахованої до кінця 2026 року.

До Шахтаря футболіст приєднався навесні 2023 року після переходу з казахстанського Атирау. Відтоді він лише двічі виходив на поле у складі першої команди "гірників", провівши загалом 21 хвилину.

Більшу частину часу Тоіров виступав в орендах. Після повернення до Атирау він також грав за Чорноморець, а останнім клубом перед переходом до Равшана був Істіклол Душанбе.

У сезоні-2025/26 вінгер провів чотири матчі на клубному рівні, не відзначившись результативними діями.