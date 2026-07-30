Україна

Заради львівського клубу Іван Калеро залишив Культураль Леонесу.

Правий захисник Іван Калеро поповнив склад Карпат, передає офіційний сайт львівського клубу.

Контракт із 31-річним іспанцем укладено за схемою "2+1". За даними порталу Transfermarkt, оборонець Культураль Леонеси "зелено-білим" обійшовся в 450 тисяч євро.

Клуб із Леона Калеро представляв із вересня 2025 року. На його рахунку п'ять голів і п'ять асистів у 35-ти матчах усіх турнірів (другий за статусом дивізіон Іспанії і Кубок країни) протягом сезону-2025/26.

Зауважимо, що в другій частині кампанії-2021/22 Іван на правах оренди виступав за Алькоркон (16 поєдинків, 1 гол) під керівництвом нинішнього головного тренера Карпат Франа Фернандеса.

Центрбек також представляв Атлетіко Мадрид ("молодіжка"), Дербі Каунті, Бертон Альбіон, Спарту Роттердам, Ельче, Саламанку, Нумансію, Малагу, Картахену й Реал Сарагоса.