Євгеній Морозко офіційно став гравцем Оболоні, поповнивши склад київської команди як сьомий літній новачок.

33-річний захисник є вихованцем київського Арсеналу. Протягом професійної кар’єри він також виступав за Севастополь, Колос, Полісся, Верес та Кудрівку. У складі Полісся Морозко став чемпіоном Першої ліги сезону 2022/23, а разом із Колосом здобув золоті медалі Другої ліги сезону 2015/16.

У новій команді Морозко виступатиме під 17-м номером. У клубі сподіваються, що його досвід, майстерність і лідерські якості допоможуть команді в новому сезоні. Минулого сезону Євген відіграв 23 матчі за Кудрівку, в яких забив два м'ячі та віддав три гольові передачі. До цього Кудрівка офіційно оголосила про відхід Євгенія. 