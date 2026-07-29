Україна

Досвідчений захисник підписав контракт із київським клубом та виступатиме під 17-м номером.

Минулого сезону Євген відіграв 23 матчі за Кудрівку, в яких забив два м'ячі та віддав три гольові передачі. До цього Кудрівка офіційно оголосила про відхід Євгенія.

офіційно став гравцемпоповнивши склад київської команди якє вихованцем київськогоПротягом професійної кар’єри він також виступав затаУ складіМорозко став, а разом ізздобув золоті медаліУ новій команді Морозко виступатиме під. У клубі сподіваються, що його досвід, майстерність і лідерські якості допоможуть команді в новому сезоні.