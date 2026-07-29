Досвідчений захисник підписав контракт із київським клубом та виступатиме під 17-м номером.
Морозко, gettyimages
29 липня 2026, 16:20
Євгеній Морозко
офіційно став гравцем Оболоні,
поповнивши склад київської команди як сьомий літній новачок
.
33-річний захисник
є вихованцем київського Арсеналу.
Протягом професійної кар’єри він також виступав за Севастополь, Колос, Полісся, Верес
та Кудрівку.
У складі Полісся
Морозко став чемпіоном Першої ліги сезону 2022/23
, а разом із Колосом
здобув золоті медалі Другої ліги сезону 2015/16
.
У новій команді Морозко виступатиме під 17-м номером
. У клубі сподіваються, що його досвід, майстерність і лідерські якості допоможуть команді в новому сезоні. Минулого сезону Євген відіграв 23 матчі за Кудрівку, в яких забив два м'ячі та віддав три гольові передачі. До цього Кудрівка офіційно оголосила про відхід Євгенія.