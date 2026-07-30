Україна

Криворізький клуб уклав дворічну угоду з опорним півзахисником Денисом Підгурським напередодні старту нового сезону УПЛ.

Кривбас офіційно оголосив про підписання опорного півзахисника Дениса Підгурського, який раніше виступав за львівський Рух.

23-річний футболіст уклав із криворізьким клубом контракт на два роки. Угода також передбачає можливість продовження співпраці ще на один сезон.

Підгурський приєднався до команди Патріка ван Леувена напередодні старту нового чемпіонату України. Уже 1 серпня Кривбас проведе перший офіційний матч сезону-2026/27, у якому на своєму полі прийматиме львівські Карпати.

За час виступів у складі Руха хавбек провів 87 матчів, записавши до свого активу три забиті м'ячі та одну результативну передачу. Раніше він також викликався до юнацької збірної України U-19.