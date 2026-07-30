Україна

Хавбек київського клубу увійшов до топ-10 футболістів із ліг поза п'ятіркою найсильніших чемпіонатів за ефективністю гри один в один.

Півзахисник київського Динамо Богдан Редушко опинився серед найкращих молодих футболістів світу за вмінням обігрувати суперників.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory опублікував рейтинг молодих гравців, які виступають за клуби з чемпіонатів поза топ-5 європейських ліг, оцінивши їх за індексом успішності дій один в один.

Українець посів дев'яте місце, набравши 75,2 бала.

Лідером рейтингу став Оскар Петушевскі з Порту, який отримав оцінку 83,3. Другу сходинку посів Себастьян Олдерхейм зі Стабека (79,6), а трійку найкращих замкнув Константінос Карецас із Гента, який набрав 79 балів.