Україна

Тренер Шахтаря розповів, чому вирішив придивитися до форварда ще до його чотирьох голів Динамо

Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів, що новачок команди Глейкер Мендоза потрапив у поле зору клубу ще до свого результативного виступу проти Динамо в складі Кривбасу, де форвард відзначився чотирма голами.

“Коли він приєднався до нас, я говорив із ним про Усмана Дембеле. Це був дуже хороший приклад для нього. Він завжди був чудовим футболістом, але в сучасному футболі саме ухвалення рішень і перший дотик до м’яча – це дві речі, які вирішують долю матчів. Саме вони також визначають різницю між футболістами. Тому ми хотіли оцінити його прогрес саме в цих компонентах. І я навів йому приклад Дембеле – Дембеле часів Барселони і Дембеле в Парі Сен-Жермен. У нього завжди був потенціал стати одним з найкращих футболістів у світі. І зрештою він його реалізував. Гравець, який може забити чотири м’ячі Динамо, здатний досягти успіху будь-де у світі" — сказав Туран.

Туран також прокоментував статус інших новачків: досвідченого Олександра Караваєва він назвав легендою клубу з величезним досвідом ухвалення рішень в атаці, а молодих Бруніньйо та Раяна — футболістами з великим майбутнім.