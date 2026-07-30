Ліга конференцій

Football.ua розповідає, де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій.

У четвер, 30 липня на стадіоні Геламко Арена в Бельгії відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА між бельгійським Гентом та черкаським ЛНЗ.

Гент — ЛНЗ. Напередодні

ЛНЗ гідно провів свій дебютний єврокубковий матч і не поступився одному з найсильніших клубів Бельгії. Черкасці дисципліновано діяли в обороні, стримали атакувальний потенціал Гента та самі створили кілька небезпечних моментів, але жодній із команд так і не вдалося відкрити рахунок. У підсумку – бойова нічия 0:0, яка залишила інтригу перед матчем-відповіддю.

Де і як дивитися матч Гент — ЛНЗ?

Єврокубковий матч на території України покаже медіасервіс Київстар ТБ. Початок гри — о 21:30 за київським часом.

У минулому сезоні ЛНЗ посів сенсаційне друге місце в УПЛ, а Гент фінішував п'ятим у чемпіонаті Бельгії та кваліфікувався в єврокубки через плейоф.