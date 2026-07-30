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Союз європейських футбольних асоціацій в ультимативній формі звернувся до колег із Міжнародної федерації футболу.

На офіційному сайті УЄФА вийшла заява, в якій оголошується про бойкот турнірів під егідою ФІФА на тлі скандальних комерційних планів президента організації Джанні Інфантіно.

УЄФА від свого імені й 55-ти його національних асоціацій заявив, що чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт.

"УЄФА та всі 55 її національних асоціацій виступають єдиним фронтом. Ми одностайно й беззастережно відкидаємо пропозицію ФІФА передати частки власності на чемпіонат світу та інші турніри ФІФА приватним інвесторам.

Чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт. Це одна з найвизначніших спортивних спадщин футболу. Його створювали покоління футболістів, національних збірних і вболівальників на всіх континентах. Жодна його частина не повинна опинитися у власності приватних інвесторів. Чемпіонат світу не продається.

Безвідповідально й неприйнятно, що настільки важливу для футболу пропозицію було підготовлено в таємниці й майже доведено до ухвалення без будь-яких змістовних консультацій із тими, хто відповідає за розвиток гри. Це не просто серйозний провал у керівництві — це відмова ФІФА від свого обов'язку бути хранителем світового футболу.

Національні асоціації по всьому світу тепер поставлені перед ультиматумом: або погодитися на незворотну передачу контролю над найпрестижнішими футбольними турнірами, або зіткнутися з наслідками. Це не "демократичне рішення", а управління через залякування — акт примусу, негідний організації, якій довірено керувати світовим футболом.

Але наша незгода виходить далеко за межі самої процедури.

Щойно зовнішні інвестори отримають частки власності у турнірах ФІФА, футбол зміниться назавжди. Комерційний прибуток стане постійним зобов'язанням. Очікування інвесторів перетворяться на щоденний тиск. Відтоді кожне рішення щодо міжнародного календаря, формату турнірів і майбутнього футболу ухвалюватиметься не з огляду на інтереси гри, а з огляду на інтереси акціонерів.

Такій моделі немає місця у світовому футболі. Майбутнє футболу не може визначатися очікуваннями тих, чий головний обов'язок — максимізувати фінансовий прибуток. Так само інтереси національних асоціацій, ліг, клубів, гравців і вболівальників не можуть бути підпорядковані доходам інвесторів. Футбол не може закласти своє майбутнє заради фінансової вигоди.

Позиція Європи є чіткою. Ми ніколи не надамо цій моделі своєї легітимності. Ніхто не має морального права продавати те, що лише тимчасово зберігає для наступних поколінь.

За підсумками сьогоднішнього обговорення жодна національна збірна, яка входить до УЄФА, не братиме участі в жодному турнірі ФІФА доти, доки ці пропозиції залишатимуться чинними, якщо тільки вони не будуть повністю відкликані, а ФІФА не надасть юридично зобов'язувальних гарантій, що більше ніколи не відкриватиме свої органи управління чи турніри для приватної власності.

Ніхто не повинен мати жодних сумнівів: УЄФА та його національні асоціації протистоятимуть цим планам із максимальною рішучістю.

Є моменти, коли інституції оцінюють не за тим, на що вони готові погодитися, а за тим, від чого вони відмовляються відступити. Це саме такий момент.

Деякі речі надто важливі, щоб їх продавати. Чемпіонат світу ФІФА належить футболу. Так було, так є і так буде. І доки Європа має свій голос, він ніколи не буде виставлений на продаж".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські футбольні функціонери розглядають Аль-Хелаїфі як головного конкурента Інфантіно на виборах президента ФІФА.