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Керманич Зорі оцінив дії своїх підопічних у матчі-відкритті УПЛ-2026/27.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник дав свій коментар після перемоги над Колосом, передає офіційний сайт луганського клубу.

Зоря — Колос 2:0 Відео голів та огляд матчу 31.07.2026

У першому поєдинку нової кампанії чемпіонату України "чорно-білі" здобули три залікових бала завдяки двом голам у другому таймі протистояння в Києві.

"Сьогодні в стартовому матчі в нас було багато нових гравців, але для того їх і брали, щоб вони нам допомагали. Вони розуміють наші вимоги. Контрольні ігри все одно це не те. Треба розуміти вимоги і під час чемпіонату. Це найважливіше.

Завжди хочеться перемогти в першому матчі. Тім паче, в такого міцного суперника.

Зрозуміло, що червона картка змінила гру. Але в них, в підсумку, не було гравця попереду, а ні в обороні.

Нам треба було терпіти, продовжать тиснути та перемагати. Потрібні були й нестандартні дії, як при нашому першому голі.

У перерві казав команді, що моменти є, треба продовжувати та обов'язково заб'ємо. Так і вийшло.

Стартова перемога дійсно важлива в психологічному плані. Зіграли гарно, здобули перемогу — це додає позитиву, допомагає готуватися до наступних поєдинків", — зазначив Скрипник.

У неділю, 9 серпня, Зоря прийматиме Кривбас.