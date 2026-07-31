Україна

21-річний оборонець, який є сином колишнього футболіста збірної України В'ячеслава Чечера, залишиться в рівненському клубі щонайменше до літа 2029 року.

Верес офіційно продовжив співпрацю з центральним захисником Даніїлом Чечером. Новий контракт із 21-річним футболістом діятиме до червня 2029 року.

Чечер приєднався до рівненського клубу влітку 2024 року, перейшовши зі структури Полісся. За цей час він провів 17 матчів у складі команди, але результативними діями не відзначався.

Захисник є сином колишнього гравця збірної України В'ячеслава Чечера, який у минулому виступав на найвищому рівні українського футболу.

Нову кампанію Української Прем'єр-ліги Верес розпочне вже 1 серпня. У матчі першого туру команда Олега Шандрука на виїзді зустрінеться з ФК Харків.