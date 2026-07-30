Україна

Головний тренер донецького клубу подякував президенту за 30 років розвитку команди та порівняв футбольну філософію Шахтаря з Барселоною.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран високо оцінив роль президента клубу Ріната Ахметова в розвитку "гірників", наголосивши, що саме завдяки його роботі команда зберігає власну футбольну ідентичність навіть у найскладніші часи.

"Є одна незаперечна річ: Рінат Леонідович як президент є невід’ємною частиною цього клубу. Він ніби наріжний камінь Шахтаря, і не лише в контексті українського футболу."

Турецький фахівець зазначив, що Шахтар став прикладом ефективної клубної моделі на міжнародному рівні завдяки роботі із молодими талантами та поєднанню легіонерів із українськими футболістами.

"Думаю, що й для світового футболу Шахтар є прикладом зразкової організації: того, як клуб знаходить таланти в Південній Америці, у Бразилії, інвестує в них, а потім об’єднує їх з українськими футболістами, створюючи унікальний культурний сплав."

Туран також провів паралель між донецьким клубом і Барселоною, де він раніше працював.

"Також вважаю, що Шахтар – одна з команд Східної Європи, яка прагне демонструвати футбол найвищого рівня. Думаю, у цьому сенсі він схожий на Барселону. Я теж там працював, тому можу це відчути. Як на мене, немає нічого прекраснішого для футбольного клубу, аніж мати власну футбольну культуру."

Окремо наставник подякував Ахметову за підтримку клубу в умовах повномасштабної війни.

"Як людина футболу, я хотів би подякувати президентові за те, що вже 30 років він створює для цього всі необхідні умови. Попри війну, у нас чудова організація. Маємо все необхідне, нам нічого не бракує, усе працює день у день."

На завершення Туран підкреслив, що, на його думку, саме футбол залишається головним джерелом емоцій для президента Шахтаря.

"Тому я вважаю, що люди, які живуть емоціями, завжди особливі й щасливі. Наш президент саме такий. І мені здається, що саме в Шахтарі він знаходить цю емоційну повноту", — сказав турок.

Нагадаємо, Туран — найкращий тренер УПЛ сезону-2025/26.